MEC suspende vestibular de um curso de graduação em Salvador

O Ministério da Educação (MEC) suspendeu o vestibular de 27 cursos de graduação do País, um deles em Salvador. Estão incluídos na lista graduações de seis instituições federais de ensino superior. A medida ocorre porque esses cursos tiveram resultados insatisfatórios no Conceito Preliminar de Curso (CPC) de 2010 e 2013.

Na capital baiana apenas o curso de Gestão Ambiental do Centro Universitário Estácio da Bahia foi suspenso.

Outros 123 cursos tiveram como punição a autonomia suspensa pelo MEC. Eles não podem criar cursos, ampliar vagas, abrir câmpus ou polos de educação a distância por terem ficado com o CPC 2, considerado insatisfatório - a escala vai de 1 a 5. As medidas foram publicadas no Diário Oficial da União nesta sexta-feira, dia 19. O MEC deve apresentar ainda nesta sexta mais detalhes, com o número de vagas cortadas. Na quinta, 18, o MEC havia publicado os resultados da avaliação de 2013.

Na Bahia essa medida atinge os cursos de Medicina Veterinária e Fonoaudiologia da Universidade Federal da Bahia, em Salvador e Serviço Social, na Universidade Federal do Recôcavo Bahia, em Cachoeira.

Os cursos punidos são de instituições de 14 Estados. Em São Paulo, estão dois: Gestão Ambiental da Faculdade Anhanguera de Tecnologia, de São Bernardo, e o mesmo curso da Faculdade de Paulínia.

O CPC é calculado com a nota do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) de cada área, além de avaliações de corpo docente, infraestrutura e recursos didáticos, entre outros pontos. A cada ano, o MEC avalia um conjunto de cursos, analisando as mesmas graduações a cada três anos.

