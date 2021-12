MEC suspende vestibular de sete cursos de graduação da Bahia

Sete cursos de graduação da Bahia estão proibidos de abrir vagas em vestibular em 2016. Eles compõem a lista de 68 habilitações que tiveram, no ano passado, nota insatisfatória no Conceito Preliminar de Curso (CPC) - exame que avalia o desempenho de instituições de ensino superior do país.

Na Bahia, as graduações atingidas são: educação física, música e letras com língua portuguesa da Universidade Católica de Salvador (Ucsal); ciências biológicas da Universidade Federal da Bahia (Ufba); engenharia elétrica da Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC); música da Faculdade Evangélica de Salvador; e sistemas de informação das Faculdades Integradas do Extremo Sul da Bahia (Unisulbahia).

Todos eles funcionam em Salvador, com exceção do curso de sistemas de informação, da Unisulbahia, que é ministrado em Eunápolis, a 671 quilômetros da capital baiana.

Avaliação

De acordo com informações da assessoria de comunicação do Ministério da Educação (MEC), a Bahia é o terceiro estado com o maior número de cursos fechados pelo MEC, perdendo apenas para São Paulo (22) e Rio de Janeiro (9).

A relação de cursos punidos por baixo desempenho no CPC foi publicada na edição desta quarta-feira, 23, do Diário Oficial da União. Segundo o MEC, todos eles obtiveram pontuação 1 e 2 nas duas últimas avaliações do MEC, com escala até 5, realizadas em 2014 e 2011.

Dentre as sete graduações da Bahia atingidas pela punição, apenas os cursos de letras da Ucsal e sistemas de informação das Faculdades Integradas do Extremo Sul da Bahia tiveram uma discreta melhora na nota, mas que não foi considerada suficiente para evitar a proibição de vestibular.

Por causa disso, as duas instituições só poderão receber novos alunos se firmarem um termo de ajuste com o governo federal.

Os cinco demais cursos tiveram um desempenho pior no exame de 2014 em comparação com o de 2011 e, por isso, sofrerão inspeção in loco realizada pelo MEC e terão que assinar protocolo de compromisso com melhorias previstas para pleitear a abertura de novas vagas.

Ufba responde

A equipe de reportagem de A TARDE procurou todas as instituições na tarde desta quarta; no entanto, apenas a Ufba comentou, por meio da assessoria de comunicação, o resultado da avaliação.

A assessoria da universidade atribui o baixo desempenho no CPC a um "equívoco" que aconteceu durante a inscrição dos estudantes na penúltima edição do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), realizado em 2013.

Na ocasião, de acordo com a Ufba, estudantes do curso de antropologia da universidade se inscreveram, de forma equivocada, como se fossem alunos de ciências biológicas.

Ainda segundo a assessoria, a universidade vai solicitar ao MEC, na próxima segunda-feira, 28, a revisão da nota.

O CPC é calculado com base na avaliação de desempenho de estudantes concluintes, corpo docente, infraestrutura e recursos pedagógicos. A cada três anos, um grupo de graduações passa pelo crivo do MEC.

