MEC suspende Fies, ProUni e Pronatec de faculdade na Bahia

O Ministério da Educação (MEC) suspendeu o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) da Faculdade de Ciências Médicas da Bahia, mantida pelo Centro Educacional do Sul da Bahia Ltda. A portaria com a decisão foi publicada nesta segunda-feira, 9.

Além da perda dos financiamentos, a faculdade terá que suspender o ingresso de estudantes por vestibular, transferência ou qualquer forma de processo seletivo em todos os cursos, ainda interromper imediatamente a oferta de cursos de extensão "no âmbito de programa próprio ou qualquer outro, sob quaisquer designações, dentro ou fora de sua sede", registra a portaria, que ainda determina que a faculdade informe claramente alunos, professores e funcionários da determinação do MEC, inclusive no site da instituição, que nesta terça-feira,10, estava em manutenção.

Segundo o site do MEC, a Faculdade de Ciências Médicas da Bahia oferecia cursos de especialização em Direito Médico e Odontológico, Enfermagem em Urgência e Emergência e Saúde Publica com ênfase em Saúde da Família.

Depois da notificação, a Faculdade de Ciências Médicas da Bahia poderá apresentar defesa no prazo de até 15 dias e recurso ao Conselho Nacional de Educação em 30 dias. A reportagem tentou contato com a faculdade por telefone e e-mail, mas não obteve retorno. Os números de telefones disponíveis no site do Centro Educacional do Sul da Bahia e da Faculdade de Ciências Médicas da Bahia não existem.

adblock ativo