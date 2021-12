MEC reprova dois cursos de medicina no estado

O Ministério da Educação (MEC) reprovou dois cursos de medicina na Bahia, pelo conceito preliminar de curso (CPC) de 2013. Foram avaliados no país, ao todo, 154, por meio do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade).

Os cursos da Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC), em Salvador, e da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), no sul do estado, obtiveram nota 2 na avaliação. Em uma pontuação entre 1 e 5, a nota de aprovação é 3.

Por meio de um comunicado, a FTC informou que "o curso de medicina, no processo para renovação de reconhecimento, recebeu o conceito 4 (de 1 a 5) pela avaliação do MEC-Inep".

A instituição também alega que parte dos alunos não se dedicou à prova, pois considerou que "se tratava de um período em que estavam dedicados às provas de residência médica ou atividades para conclusão do curso".

A FTC ainda salientou que o curso de medicina já possui o calendário acadêmico do período 2015.2.

A Uesc, por meio da assessoria de comunicação, informou que o curso de medicina, na última avaliação do MEC, esteve entre os dez melhores do país. A reitoria deve proceder análise do curso para identificar possíveis falhas e tomar medidas cabíveis para reestruturação do ensino.

Veja aqui todas as notas publicadas no Diário Oficial da União.

