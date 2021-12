MEC reconhece mais 63 cursos superiores

O Ministério da Educação reconheceu mais 63 cursos superiores, a serem ofertados em diversas unidades federativas do país. A lista completa dos cursos e das instituições de ensino superior estão disponíveis em duas portarias publicadas nesta segunda-feira, 26, pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior no Diário Oficial da União.



De acordo com as portarias, o reconhecimento dos cursos vale até o próximo ciclo avaliativo. Na lista divulgada constam cursos de bacharelado, licenciatura, tecnológicos e sequenciais em diversas áreas. Entre elas, engenharia, física, química, direito, nutrição, pedagogia, geografia, matemática, farmácia, biomedicina, música, relações internacionais, química, administração, cinema e audiovisual, educação física, logística, biotecnologia, serviço social, automação industrial, gastronomia, letras, biologia, serviço social, entre outros.

Em Salvador, foi reconhecido o curso de bacharelado em Administração oferecido pelo Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge), que oferece 240 vagas.

