MEC reconhece cinco graduações com 580 vagas na Bahia

O Ministério da Educação (MEC) reconheceu 50 cursos de graduação, sendo cinco na Bahia. No total, as instituições baianas oferecem 580 vagas. O procedimento é requisito obrigatório para que o diploma tenha validade nacional.

Os cursos reconhecidos no estado são Serviço Social, na Faculdade Regional de Alagoinhas (200 vagas), Engenharia de Petróleo na Universidade Salvador (200), Publicidade e propaganda na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em Cachoeira (30), Psicologia na Universidade Salvador, em Feira de Santana (100) e Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em Cruz das Almas (50).

O reconhecimento foi divulgado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 18. Só são reconhecidos cursos após a instituição de ensino superior ministrar metade da carga horária.

Após o procedimento, o curso passa por avaliação períodica para observar a qualidade das instalações físicas, da organização didático-pedagógica e o perfil do corpo docente.

