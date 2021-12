MEC publica edital do Sisu; inscrições começam no dia 19

O Ministério da Educação (MEC) publicou nesta segunda-feira, 5, o edital do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), no Diário Oficial da União, para a edição de 2015. As inscrições deverão ser feitas somente pela internet no endereço https://sisu.mec.gov.br.

O sistema, que seleciona estudantes para as vagas nas instituições públicas usando como base a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ficará disponível aos estudantes do dia 19 de janeiro até as 23 horas e 59 minutos (horário de Brasília) do dia 22.

O aluno poderá escolher até duas opções de vaga. Para participar, o estudante deve ter realizado a edição do Enem de 2014 e não pode ter zerado na redação.

O resultado da primeira chamada, que poderá ser consultado na página do Sisu na internet, será divulgado no dia 26. A matrícula na instituição na qual o estudante foi selecionado deverá ser realizada nos dias 30 de janeiro, 2 e 3 de fevereiro.

