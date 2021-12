MEC prorroga para 20 de julho prazo para renovação de contratos do Fies

O Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), prorrogou mais uma vez o prazo para a renovação dos contratos do primeiro semestre de 2015 do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). O novo prazo termina em 20 de julho. A decisão está publicada em portaria no Diário Oficial da União.

Esta é a terceira vez que o MEC amplia o prazo para esses aditamentos - de 30 de abril passou para 29 de maio, sendo ampliado para 30 de junho e agora para 20 de julho. Segundo o Ministério já afirmou, o compromisso do governo federal é garantir que todos os estudantes façam a renovação de seus contratos.

Os aditamentos deverão ser realizados por meio do Sistema Informatizado do Fies (SisFies), disponível nas páginas eletrônicas do Ministério da Educação e do FNDE (www.mec.gov.br e www.fnde.gov.br).

