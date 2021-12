MEC muda local de prova do Enem de 239 alunos na Bahia

O Ministério da Educação (MEC) transferiu o local de prova de 239 participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que iriam realizar a avaliação na Escola Estadual Almir Passos, na cidade baiana de Conceição do Coité (a 210 km de Salvador). A prefeitura justificou que o estádio de futebol da cidade vai sediar um jogo intermunicipal no dia do Exame e, por causa da sua proximidade com a escola, o barulho poderia interferir no rendimento dos candidatos. O exame será realizado neste sábado, 24, e domingo, 25.

O novo local de aplicação da prova é a Faculdade da Região Sisaleira (Faresi), na rua Senhora Santana, também em Conceição do Coité, a uma distância maior da sede do jogo. A prefeitura informou ainda que não conseguiu mudar a data da disputa e, como última alternativa, transferiu o local da prova.

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos Educacionais (Inep), os participantes foram comunicados da mudança por e-mail, SMS e telefonemas. Além do alerta, serão instaladas faixas no local inicialmente indicado para fazer a prova, informando sobre a transferência. No sábado, ainda haverá veículos à disposição para transportar os candidatos que aparecerem na escola divulgada anteriormente.

Outras cidades

O local de realização do exame também foi mudado nas cidades de Laranja do Jari e Macapá, no Amapá; Araripe, no Ceará; São Lourenço e Sabará, em Mina Gerais; Abaetuba, no Pará; e Eldorado do Sul e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

O Inep relatou diversos problemas nesses lugares, como falta de estrutura, enchentes e até assalto. No total, mais de 2.500 participantes foram afetados.

Até a manhã da quinta, 22, dos 7.746.609 inscritos, 6.431.609 haviam acessado o cartão de confirmação da participação no exame, o equivalente a 83% dos candidatos. Este ano, pela primeira vez, o cartão está disponível somente pela internet. A medida trouxe uma economia de R$ 16,5 milhões para o governo.

Para acessar o cartão, o participante deve informar o CPF e a senha. Aqueles que esqueceram o código podem recuperá-lo na página do participante no Inep. O cartão traz o nome do candidato, CPF, número de inscrição, opção da língua estrangeira e a necessidade de atendimento especializado, quando for o caso.

Este ano, serão 211.980 locais de prova do Enem. A equipe para aplicação do exame é composta por 915.290 pessoas, entre fiscais e chefes de sala. Foram recrutados 60 batalhões do Exército para fazer a segurança da prova. Neste ano, detectores de metais também serão instalados nos banheiros.

Lista mostra novo local de prova para os alunos afetados (Imagem: Divulgação | Inep)

