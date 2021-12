MEC muda data do Enem de presos para 13 e 14 de dezembro

A data de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para pessoas privadas de liberdade e jovens sob medida socioeducativa foi alterada. Esse grupo vai responder as questões nos dias 13 e 14 de dezembro, ao invés, de 6 e 7 de dezembro, como estava inicialmente marcado.

A mudança foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 4. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) alegou que o prazo foi alterado por questões de logística.

Este ano, o Enem para pessoas privadas de liberdade será aplicado em 1.290 unidades.

Ocupação

A data da prova dos cerca de 191 mil alunos afetados pela ocupação em instituições de ensino no Brasil continua sendo 3 e 4 de dezembro. Inicialmente, a Agência Estado chegou a divulgar que esse prazo também foi alterado, mas a informação foi negada pela assessoria do Inep.

Algumas universidades já tinham agendado processo seletivo para os dias 3 e 4 de dezembro, como é o caso da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), que ainda não definiu que medida vai tomar diante da coincidência de datas.

Na Bahia, 30.600 estudantes devem fazer a prova nos dias 3 e 4.

Fim de semana

O MEC também mantém a prova da maioria dos inscritos no Enem neste fim de semana (5 e 6 de novembro). A medida vale para os estudantes que fazem o exame em locais que não estão ocupados por estudantes.

Na Bahia, há ocupações em mais de 25 municípios.

