MEC libera Enem em 7 instituições antes tidas como ocupadas na Bahia

Dez instituições de ensino tidas como ocupadas por estudantes terão aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016 normalmente neste fim de semana (5 e 6 de novembro). Destas, sete ficam na Bahia e as demais em Minas Gerais e em Santa Catarina (confira a lista abaixo). Estas unidades de ensino apareciam na lista divulgada pelo MEC, no dia 1º de novembro, de locais ocupados por manifestantes e que, portanto, não teriam aplicação do exame neste fim de semana. Contudo, nesta sexta, 4, véspera do Enem, o MEC divulgou uma nova relação de locais ocupados , excluindo estas instituições. A presidente do Inep, Maria Inês Fini, explicou que houve um erro ao contabilizar estas instituições como ocupadas. O equívoco se deu porque coordenadores locais notificaram o MEC da ocupação destas unidades de ensino antes da votação final das assembleias. Contudo, a manifestação acabou não acontecendo, por isso o MEC voltou atrás e liberou a aplicação do Enem. Com isso, os alunos que fariam prova nestes locais devem comparecer ao exame normalmente neste sábado, 5, e domingo, 6. Na Bahia, 4.554 estudantes estão nesta situação. >> Confira a relação de instituições consideradas ocupadas no dia 1º, mas que terão Enem neste sábado, 5, e domingo, 6:

Bahia - Itabuna - CETEP Litoral Sul II: 384 participantes

Bahia - Itabuna - Colégio Estadual de Itabuna CEI: 576 participantes

Bahia - Itabuna - Colégio Estadual Dona Amélia Amado: 468 participantes

Bahia - Itabuna - Colégio Estadual Félix Mendonça: 480 participantes

Bahia - Itabuba - Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães: 432 participantes

Bahia - Salvador - Universidade Federal da Bahia (UFBA) - Pavilhão de Aulas Reitor Felipe Serpa (Antigo PAF I): 1.694 participantes

Bahia - Salvador - Universidade Federal da Bahia (UFBA) Pavilhão de Aulas da Federação V (PAF V): 520 participantes

Minas Gerais - Diamantina - Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri UFVJM Campus I: 636 participantes

Minas Gerais - Diamantina - Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri UFVJM Campus JK: 2.516 participantes

Santa Catarina - Florianópolis - Colégio de Aplicação da UFSC: 480 participantes

Ocupações Por outro lado, o número total de estudantes afetados pelo adiamento do Enem, por conta das ocupações, aumentou, em todo Brasil, de cerca de 191 mil para 240.304 em 18 estados e no Distrito Federal. Esse grupo vai fazer o exame nos dias 3 e 4 de dezembro. Segundo o MEC, desde o dia 1º de novembro, aumentou de 303 para 364 o número de instituições ocupadas pelos manifestantes no Brasil. Deste total, 42 estão na Bahia, afetando 36.775 alunos . Eles protestam contra a PEC que limita os gastos na educação e na saúde.

Apesar do crescimento do número de estudantes afetados pelo adiamento, o ministro da Educação Mendonça Filho ressalta que o percentual ainda é irrisório em relação ao total de inscritos. "Cerca de 98% dos inscritos estão com o direito preservado de realizar as provas do Enem neste fim de semana", afirmou.

Contudo, ele não descarta que esse número aumente. De acordo com ele, o exame pode ser suspenso em novos locais, caso haja mais ocupações. “Cada coordenador vai avaliar a situação para ter certeza de que as condições de segurança estão garantidas. O requisito básico é a segurança na realização do Enem e inviolabilidade das provas. Portanto, se tiver caracterização de ambiente seguro, as provas serão aplicadas. Se por ventura houver risco, elas (as provas) podem ser canceladas e prorrogadas para dezembro".

A presidente do Inep, Maria Inês Fini, não descarta, inclusive, suspensão de prova caso algum local seja ocupado no domingo. Neste caso, ela disse que os estudantes responderiam apenas as questões do segundo dia junto com o grupo que vai realizar o exame em dezembro. Mas para evitar esse tipo de situação, o ministro disse que mantém contato com governadores para pedir reforço policial nas proximidades de locais de prova.

