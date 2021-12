MEC libera consulta às vagas do Sisu

O Ministério da Educação (MEC) disponibilizou consulta às vagas do 2º semestre pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Serão oferecidas 51,9 mil vagas na graduação em 63 instituições de ensino superior públicas. Para ser candidato é preciso ter feito o último Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não ter zerado na redação. A página do Sisu pode ser acessada aqui.

As inscrições para o Sisu começam na segunda-feira, 29, e vão até o dia 1º de junho. Dentre as vagas, 22.663 estão em universidades e institutos federais da região sudeste, 18.726 no nordeste, 8.338 no sul, 1.133 no norte e 1.053 no centro-oeste. Por modalidade, 25.707 vagas são destinadas à ampla concorrência, 24.744 obedecem às cotas estabelecidas pela Lei nº 12.711/2012 e 1.462 fazem parte de ações afirmativas próprias das instituições.

O processo de inscrição deve ser feito exclusivamente na página do Sisu na internet, sem cobrança de taxa. O candidato deve acessar a página com número de inscrição e senha do Enem de 2016, para depois escolher os cursos por ordem de preferência.

Também pode concorrer o estudante que já está matriculado em curso de graduação - desde que seja em instituição particular.

