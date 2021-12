MEC libera consulta às 213 mil bolsas de estudo do ProUni

O Ministério da Educação (MEC) liberou neste sábado, 24, a consulta pública às bolsas de estudo da primeira edição de 2015 do Programa Universidade para Todos (ProUni), que oferece bolsas integrais e parciais em instituições particulares. A consulta pode ser feita no site do Prouni.

Ao todo, serão ofertadas 213.113 bolsas, das quais 63,6% (135.616) são integrais - as demais cobrem 50% das despesas da graduação. O número representa crescimento de 11% em comparação ao processo do primeiro semestre de 2014, quando foram ofertadas 191.625 bolsas.

O programa concede bolsas a alunos de baixa renda que queiram ingressar em instituições privadas de ensino superior. As inscrições estarão disponíveis na próxima segunda-feira, 26, mesmo dia em que será divulgado o resultado no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), e podem ser feitas até o dia 29.

O candidato que se inscreveu no Sisu também pode se inscrever no ProUni, que também exige nota acima de zero na redação do Enem 2014, além de pontuação mínima de 450 pontos na média das notas.

