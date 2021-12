MEC diz que conteúdo de vídeo com prova do Enem é falso

Circula nas redes sociais neste sábado, 8, primeiro dia das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), um vídeo de uma suposta prova em branca que teria vazado. Na filmagem, uma pessoa mostra imagens da prova e vai passando as páginas rapidamente.

Já na parte interna da avaliação, aparecem algumas imagens de um mapa mundi e um cartaz com a foto de um bebê como parte das supostas questões.

Logo após a divulgação do vídeo, que tem duração de sete segundos, o Ministério da Educação disse, por meio da assessoria de imprensa do Inep, que a prova é falsa. O órgão ainda informou que a Polícia Federal está apurando o caso.

O Inep informa que o vídeo postado nas redes sociais com suposta prova do Enem 2014 tem conteúdo falso. A PF está apurando os responsáveis. — ACS MEC (@MEC_Comunicacao) 8 novembro 2014

Da Redação

