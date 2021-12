MEC divulga tema da redação do Enem; confira

"A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira" é o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano. A informação foi divulgada pelo Ministério da Educação logo após do fechamento dos portões para a entrada dos candidatos, ao meio-dia (horário local) deste domingo, 25.

O tema da redação é uma das principais preocupações dos candidatos. Nesta manhã, muitos estudantes utilizaram as redes sociais para expressar o "medo" em relação à prova. Alguns publicaram memes engraçados sobre a situação.

A maioria dos candidatos que enfrentam o segundo dia do Enem garantiu a chegada antecipada aos locais de prova, evitando as "dores de cabeça" registradas no sábado, 24, quando alguns estudantes se atrasaram e não conseguiram entrar.

No Colégio Central, na avenida Joana Angélica, os portões fecharam pontualmente ao meio-dia e ninguém ficou do lado de fora. A reportagem de A TARDE esteve no local por volta de 11h40 e e chegou a registrar alguns candidatos retardatários, que apressaram o passo e conseguiram entrar.

No primeiro dia de provas, o índice de abstenção do Enem na Bahia foi de 25,78%, o que significa 161,6 mil ausentes, do total de 626,9 mil inscritos.

O índice de absteções nacional foi de 25,31%, o que significa cerca de 1,8 milhão de estudantes. Este número foi menor do que o registrado em 2014, de acordo com o ministro da Educação, Aloizio Mercadante.

Além disto, 364 pessoas foram eliminadas em todo o país no início ou ao longo da prova. Destas, 330 participantes estavam portando equipamentos eletrônicos, se ausentaram antes do horário permitido de saída, utilizaram impressos durante a prova e não atenderam orientações dos fiscais, entre outros motivos. Os outros 34 eliminados estavam portando objetos inadequados identificados por detectores de metal.

