MEC divulga lista de aprovados no Sisu 2015

A primeira edição de 2015 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) registrou 2.791.334 inscritos. O número é 9% superior ao da primeira edição, em 2014, quando se inscreveram 2.559.987 candidatos. O resultado foi divulgado nesta segunda-feira, 26, na página do Sisu.

>>Confira aqui o resultado da chamada regular do Sisu 2015



As instituições de ensino superior com maior número de inscrições foram as universidades federais do Ceará (187.563), de Minas Gerais (186.881) e Pernambuco (177.563). Os cursos mais procurados foram os de administração (312.991), direito (262.255), pedagogia (249.348) e medicina (237.267).



O curso de medicina teve a disputa por vagas mais acirrada. A relação de candidato por vaga em medicina foi de 63,14, seguida pelo de psicologia, com 55,16 candidatos por vaga.



Os cursos mais procurados na primeira edição do Sisu em 2015 (maior relação entre candidato e vaga) foram arquitetura e urbanismo, do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP). Em seguida, o de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e engenharia Civil, também no IFSP.



Do total de inscritos, 53% têm idade entre 18 e 24 anos. As mulheres são maioria (57%), enquanto os homens alcançam 43% dos inscritos.



Do total de inscrições, 51,9% foram na modalidade de ampla concorrência, que ofertou 109.810 vagas, 42,7% na lei de cotas, com 82.879 vagas, e 5,4% na modalidade de ações afirmativas, com 12.825 vagas. A maior relação de candidato por vagas ocorreu na modalidade de cotas, com 27,99.



O Sisu oferece vagas em instituições públicas de ensino superior. Para concorrer, é preciso ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2014 e não ter tirado 0 na redação.



Os candidatos selecionados devem procurar a instituição de ensino para fazer a matrícula nos dias 30 de janeiro, 2 e 3 de fevereiro. Este ano, haverá apenas uma chamada. Os candidatos que não forem selecionados poderão participar da lista de espera, também a partir desta segunda, na página do Sisu. O prazo final é o 6 de fevereiro.



A edição deste ano oferece 205.514 vagas em 5.631 cursos de 128 instituições públicas de educação superior.

