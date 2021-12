MEC divulga lista de aprovados na 2ª edição do Sisu

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta segunda-feira, 15, o resultado da edição de segundo semestre do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2015. A plataforma digital do MEC reúne cerca de 55,7 mil vagas em 72 instituições públicas de ensino superior e as inscrições foram encerradas na última quarta-feira, 10.

Para consultar o resultado, os candidatos devem acessar a página do Sisu e informar número de inscrição e senha no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2014. Apenas os candidatos que fizeram o Enem e não tiraram zero na redação puderam concorrer às vagas de 1.564 cursos de graduação e 298 carreiras, disponíveis pelo Sisu.

Caso seja selecionado, o candidato deve se matricular na instituição de ensino nos dias 19, 22 e 23. Entre os dias 15 e 26, os alunos que não foram selecionados poderão se inscrever na lista de espera.

