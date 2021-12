MEC divulga gabarito do Enem 2016

O gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016 foi divulgado nesta quarta-feira, 9. A resposta de todos os cadernos está disponível no site do exame.

Com esse material, o candidato pode conferir quantas questões acertou. Contudo, a Teoria de Resposta ao Item (TRI) faz com que estudantes acertem o mesmo número de respostas, mas recebam notas diferentes, porque cada questão tem um peso diferente.

O resultado final será divulgado no dia 19 de janeiro, segundo o Ministério da Educação (MEC).

