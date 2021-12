MEC divulga gabarito de Enem 2016 adiado

O gabarito oficial da prova para quem teve o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) adiado foi divulgado nesta quarta-feira, 7, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os candidatos podem verificar no site do exame.

Com o gabarito, o aluno pode verificar as questões que acertou, mas não é possível saber a nota final, já que o Ministério da Educação (MEC) usa o princípio da Teoria de Resposta ao Item (TRI), que permite que um mesmo número de acertos gere notas diferentes.

O resultado final deve ser divulgado 19 de janeiro.

As provas foram aplicadas nos últimos dias 3 e 4 de dezembro. Em todo país, 273.524 candidatos tiveram a prova adiada por conta das ocupações das escolas.

