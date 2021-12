MEC confirma registro de 8,6 milhões de inscrições para Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) registrou 8.627.194 inscrições confirmadas até esta segunda-feira, 30, de acordo com balanço divulgado pelo Ministério da Educação (MEC). O número representa um aumento de 11,3% em relação às 7,7 milhões de inscrições confirmadas no ano passado.

Aproximadamente 9,3 milhões se inscreveram no exame deste ano, mas alguns deixaram de pagar a taxa de inscrição. As inscrições confirmadas representam o número de estudantes isentos e aqueles que pagaram a taxa de R$ 68. São isentos da taxa os estudantes concluintes do ensino médio em escolas públicas e os candidatos de baixa renda.

O prazo para pagamento da taxa de R$ 68 terminou no último dia 25, às vésperas do feriado de Corpus Christi. Segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho, o feriado pode ter atrasado o processamento de alguns pagamentos. A expectativa é que o número de inscrições confirmadas chegue a 8,8 milhões nas próximas 48 horas.

As provas do Enem serão realizadas nos dias 5 e 6 de novembro. Conforme Mendonça Filho, o calendário e as regras do exame, fixadas ainda na gestão do ex-ministro Aloizio Mercadante, serão mantidos. "Quero tranquilizar os estudantes do Brasil, aqueles que se submeterão ao exame. O calendário será mantido e nada será alterado. O que a gente quer é ter um Enem de sucesso, com transparência e segurança para os envolvidos", afirmou.

Nome Social

Entre 1º e 8 de junho, os participantes transexuais e travestis que solicitaram o uso do nome social deverão enviar formulário específico pelo sistema na internet, com foto e documento de identificação.

Estudos

A plataforma Hora do Enem disponibiliza gratuitamente um plano de estudos individual para quem quer se preparar para o exame. O estudante faz um cadastro no qual preenche o curso que pretende cursar. O site também permite ao candidato participar de simulados nacionais, além de ter acesso ao Mecflix, portal com mais de 1,2 mil videoaulas.

Aplicativo

A partir de 1º de junho, os candidatos poderão baixar em smartphones o aplicativo do Enem 2016 para acompanhar as inscrições e conferir informações como o cronograma do exame, tira-dúvidas e dicas.

A nota do Enem é usada na seleção para vagas em instituições públicas, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), bolsas na educação superior privada, pelo Programa Universidade para Todos (ProUni), e vagas gratuitas nos cursos técnicos oferecidos, por meio do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec).

O resultado do exame também é requisito para receber o benefício do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e participar do Programa Ciência sem Fronteiras. Para pessoas maiores de 18 anos, o Enem pode ser usado como certificação do ensino médio.

