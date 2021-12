MEC cancela Enem em mais 40 locais de prova; 4 na BA

O Ministério da Educação suspendeu a aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em mais 40 locais, totalizando agora 404 escolas em que o exame será aplicado no mês que vem. Na Bahia, são quatro novos locais que não terão prova neste fim de semana, 5 e 6 de novembro. A medida afeta 1.348 estudantes em Juazeiro, Serrinha e Teixeira de Freitas (Confira a lista abaixo).

A lista foi atualizada na manhã deste sábado, 5, pelo Instituto Nacional de Escolas e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação das provas.

A suspensão nessas 40 escolas atinge 29.353 estudantes. No total, 269.657 estudantes até agora não farão a prova neste fim de semana em razão da ocupação nas escolas. Os números podem aumentar porque os coordenadores locais têm autonomia para suspender a prova, em caso de tumulto.

O Inep orienta os estudantes que não tenham recebido qualquer comunicado oficial do órgão, por e-mail ou SMS, informando a transferência da data da prova para os dias 3 e 4 de dezembro a comparecerem normalmente ao local de prova indicado no cartão de confirmação.

Os 8,4 milhões de candidatos que não receberam o aviso do Inep farão as provas normalmente neste sábado e no domingo. Os portões serão fechados às 13 horas, no horário de Brasília.

Confira a lista de escolas em que o Enem foi suspenso neste sábado:

Alagoas

Girau do Ponciano - EE DEP GILVAN BARROS PRÉDIO: PRINCIPAL RODOVIA DIVALDO SURUAGY - AL 115, KM 2, S/N, - PROGRESSO 520

Girau do Ponciano - EE OLIMPIA TENORIO LIMA PRÉDIO: PRINCIPAL PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY, 86, - CENTRO 176

Girau do Ponciano - EMEB GOV GERALDO BULHOES PRÉDIO: PRINCIPAL DISTRITO CANAFISTULA DE CIPRIANO, S/N, - ZONA RURAL 400

Bahia

Juazeiro Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia da Bahia (Ifba) - campus de Juazeiro, bloco único, rua BA-210, Dom José Rodrigues - 360 estudantes

Serrinha - Uneb - Centro de Pesquisa em Cultura e Tecnologias - CPTC - Bloco Único Praça Astrogilda Guimarães, - Pr. Morena Bela - Ginásio - 184

Serrinha Uneb - Departamento de Educação Campus XI Bloco A Álvaro Augusto, - Atrás da Rodoviária - Rodoviária - 368

Teixeira de Freitas Departamento de Educação Campus X Bloco B / Bloco C Avenida Kaikan, - Kaikan - 436

Ceará

Fortaleza UFC - CAMPUS EDUCACAO PRÉDIO: PRINCIPAL RUA VALDERY UCHOA, 01, BENFICA 432

Espírito Santo

Aracruz Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - Campus Aracruz Bloco A (Mecânica) / Bloco B (Química) Avenida Morobá, 248 - Morobá 480

Cariacica EEEFM José Vitor Filho Bloco Único RUA MARIA GUINSBERG COSMO, - Vila Independência 520

São Mateus Centro Universitário Norte do Espírito Santo - CEUNES-UFES Bloco A - Eixo I Rodovia BR 101 Norte Km 60, - Litorâneo 572

São Mateus EEEFM Marita Motta Santos (antiga EEEFM São Mateus) Bloco Único Rua Raimundo Guilherme Sobrinho, 443 - Centro 540

Serra EEEFM Professor João Antunes das Dores Bloco Único Alameda dos Estudantes, 0 - Planalto Serrano Bloco A 640

Goiás

Jataí UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - UFG REGIONAL JATAI -

CAMPUS RIACHUELO Central de Aulas III RUA RIACHUELO, 1530 - Samuel Grahan 1.144

Maranhão

Pinheiro Centro de Ensino José de Anchieta Bloco Único Rua Tiradentes, 313 - Centro 428

São Luís FUNDAÇÃO NICE LOBÃO- CINTRA

Pavilhão 2º GRAU / Pavilhão Apoio

Pedagógico / Pavilhão Profissionalizante RUA DA COMPANHIA, 1 - Anil 1.800

Minas Gerais

Mariana Escola Estadual Dom Silvério Bloco I / Bloco II Avenida Manuel Leandro Correia, - Centro 264

Montes Claros Universidade Federal de Minas Gerais UFMG Instituto de Ciências Agrárias Bloco C / Bloco Caad Avenida Universitária, 1000 - Universitário 772

Pirapora Escola Estadual Deputado Quintino Vargas Prédio 01 Avenida João Cotta sobrinho, 764 - Industrial 288

Ribeirão das Neves Escola Estadual Nossa Senhora da Conceição Bloco Principal Rua Santo Agostinho, 80 - São Januário (Justinópolis) 352

Uberlândia Universidade Federal de Uberlândia UFU - Campus Santa Mônica Bloco 1B / Bloco 3D / Bloco 3Q-1 / Bloco 3Q-2 / Bloco 5R / Bloco 5R-B / Bloco 5S AVENIDA JOÃO NAVES DE ÁVILA, 2121 - Campus Santa Mônica - Santa Mônica 5.368

Pará

Capanema Universidade Federal do Pará (UFPA) - Campus I - Capanema Bloco 1 / Bloco 2 AVENIDA BARÃO DE CAPANEMA, 1201 - Entre as Ruas Rui Barbosa e Veiga Cabral - Centro 248

Capanema Universidade Federal do Pará Campus II Bloco 1 / Bloco 2 / Bloco 3 BR 308 Capanema Bragança km 2, - Ao lado do cemitério São

Francisco - São Pedro e São Paulo 1.150

Igarapé-Açu EEEFM Cônego Calado Bloco Único Avenida Barão do Rio Branco, 1454 - Centro 258

Santarém Universidade Federal do Oeste do Pará UFOPA Campus Amazônia Prédio 1 AVENIDA MENDONÇA FURTADO, - Fátima 928

Santarém Universidade Federal do Oeste do Pará UFOPA Campus Amazônia Prédio 2 AVENIDA MENDONÇA FURTADO, Fátima 520

Paraíba

Sumé ESC AGROTECNICA DEP EVALDO GONÇALVES QUEIROZ PRÉDIO: PRINCIPAL RUA LUIZ GRANDE, S/N, - FREI DAMIÃO 107

26 PB Sumé UFCG CDSA CAMPUS SUME PRÉDIO: 01 / PRÉDIO: 02 / PRÉDIO: ANEXO RUA LUIZ GRANDE , S/N, - FREI DAMIÃO 1.404

Rio de Janeiro

Niterói UFF INST DE ARTES E COMUNICACAO SOCIAL - IACS PRÉDIO: BLOCO B / PRÉDIO: BLOCO C

RUA PROFESSORA LARA VILELA, 126, - SÃO DOMINGOS 472

Sergipe

São Cristóvão Colégio de Aplicação CODAP - UFS Ala A / Ala B Avenida Marechal Cândido Rondon, - Cidade Universitária Prof. José

Aloísio de Campos - Rosa Elze 330

São Cristóvão Universidade Federal de Sergipe UFS Didática III - Bloco Único Avenida Marechal Cândido Rondon Cidade Universitária Prof. José

Aloísio de CamposRosa Elze 580

São Cristóvão Universidade Federal de Sergipe UFS Didática IV - Bloco Único Avenida Marechal Cândido Rondon Cidade Universitária Prof. José

Aloísio de CamposRosa Elze 752

São Cristóvão Universidade Federal de Sergipe UFS Didática V - Bloco Único Avenida Marechal Cândido Rondon Cidade Universitária Prof. José

Aloísio de CamposRosa Elze 1.024

São Cristóvão Universidade Federal de Sergipe UFS Didática VI - Bloco Único Avenida Marechal Cândido Rondon Cidade Universitária Prof. José

Aloísio de CamposRosa Elze 980

São Cristóvão Colégio de Aplicação CODAP - UFS Ala A / Ala B Avenida Marechal Cândido Rondon, - Cidade Universitária Prof. José

Aloísio de Campos - Rosa Elze 3.336

Santa Catarina

Florianópolis UFSC - UNIV FEDERAL DE SANTA CATARINA PRÉDIO: CED CAMPUS REITOR JOAO DAVI FERREIRA LIMA, S/N, TRINDADE 345

Florianópolis UFSC - UNIV FEDERAL DE SANTA CATARINA PRÉDIO: CFH CAMPUS REITOR JOAO DAVI FERREIRA LIMA, S/N, TRINDADE 716

Distrito Federal

CEM Ave Branca (CEMAB) Bloco A St. A Sul QSA 3, 5, Brasília 16

CEM Ave Branca (CEMAB) Bloco B St. A Sul QSA 3, 5, Brasília 56

CEM Ave Branca (CEMAB) Bloco C St. A Sul QSA 3, 5, Brasília

adblock ativo