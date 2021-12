MEC autoriza funcionamento de 44 cursos superiores

A Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, do Ministério da Educação, autorizou o funcionamento de 44 cursos superiores em instituições públicas e privadas por meio de portaria publicada na edição desta segunda-feira, 3, do Diário Oficial da União. São três cursos de tecnólogo e os demais de licenciatura e bacharelado. A autorização é o passo necessário para iniciar a oferta de curso de graduação.

A oferta de vagas variam de 25 a 120. Os cursos, as instituições, os endereços onde podem ser ministrados e o número de vagas estão detalhados na Portaria 646, de 30 de outubro de 2014. Entre os autorizados estão cursos de Ciência da Computação, Engenharia Civil, Hotelaria e Agroecologia.

Na Bahia, duas instituições tiverem cursos autorizados: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), com 50 vagas para o curso de Ciências Sociais em Cachoeira e 100 vagas para o curso de Agroecologia em Amargosa; Faculdade Maria Milza, no município de Cruz das Almas, com 100 vagas para Engenharia Civil.

No dia 31 de outubro, o Ministério de Educação reconheceu 209 cursos superiores de bacharelado, licenciatura e tecnológicos, presenciais e a distância. Os cursos são de instituições públicas e privadas.

