MEC anuncia diretrizes para volta às aulas presenciais

O Ministério da Educação (MEC) divulgou diretrizes para a volta às aulas presenciais, nesta quarta-feira, 29. O uso de máscaras, distanciamento social de 1,5 m, estímulo a reuniões online e afastamento de profissionais que estejam em grupos de risco, são algumas delas.

No entanto, ainda não há uma data prevista para a volta às aulas presenciais em todo o país, que estão suspensas desde março. De acordo com um balanço feito pelo MEC, das 69 universidades federais, 54 estão com atividades suspensas, 5 com atividades parciais e 10 com atividades remotas.

O documento foi elaborado para orientar as ações em universidades e instituições de ensino federais, mas também poderá ser utilizado como diretriz para a elaboração de documentos semelhantes nos estados.

Segundo informações do MEC, o documento foi elaborado por uma equipe multidisciplinar, que conta com um médico pneumologista. A portaria com as diretrizes deverá ser publicada nesta quinta-feira, 2, no Diário Oficial da União.

