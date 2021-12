MEC antecipa data de inscrição no Sisu para 23 de janeiro

A abertura das inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) foi antecipada para o dia 23 de janeiro. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 18, pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, em uma entrevista coletiva.

>> Ufba oferece mais de 4.500 vagas em 89 cursos pelo Sisu

O prazo o final para que os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 tentem uma vaga em uma instituição pública é 26 deste mês. A divulgação da nota do Enem também foi antecipada para hoje.

Prouni

A data para inscrição no Programa Universidade para Todos (Prouni) não sofreu alteração e continua entre os dias 6 e 9 de fevereiro. O programa concede bolsas integrais a participantes do Enem com renda familiar mensal de até um salário mínimo e meio, e bolsas parciais para participantes com renda familiar de até três salários mínimos.

Com a nota do Enem, os participantes podem concorrer a vagas nas universidades federais e estaduais que integram o Sisu, a bolsas do Prouni e a financiamentos do Programa de Financiamento Estudantil (Fies).

Este ano, 27 universidades portuguesas também passaram a aceitar a nota do Enem.

