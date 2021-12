MEC alerta contra fraude e uso de eletrônico

Neste sábado, 8, e domingo, 9, 8,7 milhões de inscritos, entre jovens e adultos, farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Então, é bom ficar atento às determinações do Ministério da Educação (MEC) para não ser excluído do processo.

Em 2013, 47 candidatos foram eliminados por postar fotos das salas de prova em redes sociais, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O ministro da Educação, Henrique Paim, anunciou nesta sexta, 7, que mais de 17 mil detectores de metal serão usados, no país, para combater tentativas de fraude. "Vamos usar muito rigor", afirmou.

Pela primeira vez, todos os candidatos passarão pelos aparelhos. "Qualquer equipamento eletrônico está terminantemente proibido nos locais de prova. Estudantes que, eventualmente, burlarem as regras previstas no edital serão automaticamente excluídos do exame", disse Paim.

Sobre os celulares dos candidatos, o ministro disse que telefones devem ser guardados em embalagem porta-objetos entregue pelo aplicador de prova na porta da sala.

"Temos estratégias de segurança que não podem ser apresentadas previamente. Mas o fiscal tem o poder e a prerrogativa de, a qualquer momento, abordar pessoas caso verifique algum tipo de problema", disse Paim.

"Haverá monitoramento das redes sociais ao longo de todo o processo", acrescentou o presidente do Inep, Chico Soares, na coletiva em Brasília.

Itens como gorros, bonés e toucas serão proibidos nos dois dias do exame. Relógios também não podem ser utilizados pelo candidato na hora da prova. Para marcação do gabarito, só será aceita caneta esferográfica preta, de embalagem transparente.

Abstenção

De acordo com o ministro da Educação, o custo médio do Enem por aluno, neste ano, será de R$ 52, ou seja R$ 453,5 milhões no total.

Para diminuir o índice de abstenção no exame, Paim informou que os alunos que faltaram às edições anteriores e se inscreveram novamente em 2014 foram alertados da necessidade da presença desta vez, por e-mail e SMS.

Dos 8.721.946 inscritos, 93.843 solicitaram atendimentos específicos, como gestantes (9.258), lactantes (13.870), idosos (1.306) e sabatistas (69.392).

Para atender a esta demanda, o Enem vai mobilizar um contingente de 916.617 pessoas. Elas vão atuar em 1.752 municípios onde o exame será feito.

Ao todo, são 242.948 salas em 17.367 locais. Provas serão aplicadas, neste sábado e domingo, às 12h (horário da Bahia). Os portões serão abertos às 11h - não há horário de verão no estado.

Vale lembrar que só será aceito documento oficial com foto e que esteja em bom estado de conservação.

