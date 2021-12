Matrículas para cursos técnicos de nível médio terminam nesta sexta

As matrículas para o segundo semestre de cursos técnicos de nível médio na rede estadual de ensino terminam nesta sexta-feira, 19. São mais de 20 mil vagas sendo ofertadas, sendo que 12.510 são para a forma de articulação subsequente, atendendo aqueles que se inscreveram e foram classificados no sorteio eletrônico, e as outras 7.720 vagas são para cursos do Proeja Médio, direcionadas para estudantes maiores de 18 anos, que concluíram o Ensino Fundamental e que não precisaram de inscrição prévia.

A matrícula nas duas formas de articulação é feita de forma presencial nas unidades de ensino. Os candidatos do subsequente devem se dirigir às unidades escolares indicadas na inscrição do sorteio eletrônico, e os do Proeja devem observar a lista disponível no Portal da Educação.

As inscrições são feitas mediante apresentação de documentos como o original do histórico escolar; originais e cópias da identidade ou certidão de registro civil; do CPF; e do comprovante de residência.

Administração, Segurança do Trabalho, Logística e Enfermagem são alguns dos 45 cursos disponibilizados nos Centros Estaduais e Centros Territoriais de Educação Profissional e em unidades compartilhadas na capital, e em mais de 98 municípios, como Feira de Santana, Vitória da Conquista, Itabuna, Ilhéus, dentre outros.

As aulas terão início no dia 29 de julho.

