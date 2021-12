Matrículas para curso pré-vestibular gratuito começam nesta terça

As matrículas dos selecionados para o curso pré-vestibular Universidade para Todos começam nesta terça-feira, 21, e seguem até a próxima sexta, 24. O programa é destinado a alunos que estejam cursando o ensino médio em rede pública.

Ao total, 32.711 alunos se inscreveram, porém, o número de vagas ofertadas é 11.505. Com previsão para serem iniciadas no dia 27 deste mês, as aulas seguem até dezembro.

Para realização da matrícula, é necessário apresentar (local para o qual o estudante optou para cursar) os documentos exigidos no edital, que incluem documentações pessoais e históricos escolares do ensino fundamental II e médio.

