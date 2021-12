Matrículas para a rede estadual começam nesta terça-feira

Começam nesta terça-feira, 16, as matrículas para a rede estadual de ensino. Neste primeiro dia, serão matriculados os estudantes que desejam transferência para outras unidades. O prazo para os outros alunos segue até 23 de janeiro, das 8h às 20h. A matrícula pode ser feita em qualquer das 1.300 escolas, nos 417 municípios baianos.

Nesta terça, o processo será para transferência dos estudantes matriculados na rede estadual que tiveram frequência regular no ano letivo de 2017. Só poderão realizar este processo os estudantes quem estiverem nas seguintes situações: escola não oferece a série subsequente, não renovou a matrícula ou mudou de endereço.

Nos dias 17 e 18, será feita a matrícula dos estudantes que terminaram as séries iniciais e finais do Ensino Fundamental nas escolas municipais. No dia 19, acontece a matrícula dos ingressantes do Ensino Fundamental e outras modalidades (cursos de qualificação tecnológica; Jovens e Adultos - EJA; inclusiva e indígena).

Entre 22 e 23, será a vez da matrícula dos estudantes do Ensino Médio e suas modalidades (profissional e tecnológica; Jovens e Adultos - EJA; inclusiva e indígena);

Para quem quer confirmar a matrícula do aluno na Educação Inclusiva, o processo acontece nos dias 25, 26 e 29 deste mês. Nesta modalidade é preciso ter realizado a pré-matrícula em novembro do ano passado.

Quem preferir, pode realizar a matrícula para as redes estadual e municipais no site da Secretária de Educação.

Documentação

Em qualquer uma das categorias, é necessário levar os documentos originais como o Histórico Escolar ou Atestado de Escolaridade (assinado e carimbado), RG ou Certidão no Nascimento, CPF, comprovante de residência e o código do SETPS (que consta no Salvador Card) para as escolas municipais.

