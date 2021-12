Matrículas na rede estadual de ensino vão até terça

Seguem até terça-feira, 3, as matrículas da rede estadual de ensino. Na segunda, 2, e terça, o processo é voltado para os estudantes novos do ensino médio e do técnico de nível médio.

A matrícula pode ser feita em qualquer unidade escolar, independentemente do colégio em que o aluno irá estudar. Para realizar o procedimento, é necessário apresentar original do Histórico Escolar ou Atestado de Escolaridade; original e cópia da Certidão de Nascimento ou RG, CPF e comprovante de residência.

Há ainda a opção da matrícula online, que pode ser feita pelo Portal da Educação. www.educacao.ba.gov.br/matricula2015

O ano letivo 2015 começa no dia 9 de março.

