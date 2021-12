Matrículas na rede estadual de ensino começam na terça

Começa na próxima terça-feira, 24, a matrícula da rede estadual de ensino. Os interessados podem realizar o procedimento até 3 de março, em qualquer escola estadual em todos os municípios baianos.

Os estudantes que já são da rede estadual ou pertencem às redes municipais conectadas ao Sistema de Gestão Escolar da Secretaria da Educação (SEC) também podem se matricular pela internet.

No ato da matrícula, é necessário apresentar o original do histórico escolar, original e cópia da certidão de nascimento ou RG, CPF e comprovante de residência. Aqueles que fizerem a matrícula pela internet deverão apresentar os documentos na escola, de acordo com o prazo estabelecido pelo comprovante de matrícula.

adblock ativo