Matrículas da rede estadual terminam nesta terça-feira, 29

Termina nesta terça-feira, 29, o prazo para a matrícula na rede estadual de ensino. De acordo com informações da Secretaria de Educação do Estado (SEC-BA), este último dia é direcionado aos alunos novos do ensino médio que vêm da rede particular ou de outros estados.

Segundo a Secretaria, mais de 652 mil estudantes já haviam sido matriculados até a manhã desta segunda-feira, 28. A matrícula pode ser feita em qualquer unidade da rede mesmo que não seja a escola onde o aluno vai estudar, porém, ela só é realizada presencialmente. Modalidades como Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos (EJA) também estão entre as opções disponíveis.

Encerrando definitivamente o período das inscrições, na quinta-feira, 31, acontece a confirmação de matrícula para os estudantes com necessidade especial que fizeram a inscrição na pré-matrícula, no mês de novembro. Os pais ou responsáveis deverão comparecer à unidade escolar indicada no cadastro para a entrega da documentação.

O ano letivo de 2019 da rede pública estadual de enbsino começará no dia 11 de fevereiro e se encerrará no dia 16 de dezembro, totalizando uma carga horária mínima de 800 horas, distribuídas em 200 dias letivos.

