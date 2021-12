Matrícula para alunos da zona rural segue até 31 de março

Seguem abertas até o dia 31 de março as inscrições para os estudantes que moram em áreas distantes da Bahia. Os interessados devem comparecer a um dos 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTE) ou diretamente aos 11 Centros Regionais de Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (EMITEC).

Os núcleos estão localizados nos municípios de Vitória da Conquista, Senhor do Bonfim, Serrinha, Valença, Irecê, Juazeiro, Jequié, Seabra, Bom Jesus da Lapa e Barra. As aulas são transmitidas, em tempo real e via satélite, diretamente dos estúdios de TV instalados no Instituto Anísio Teixeira (IAT), em Salvador.

Para a efetivação da matrícula é preciso apresentar originais do histórico escolar ou do atestado de escolaridade, original cópia da carteira de identidade ou certidão de nascimento, original e cópia do CPF, original e cópia legível com data recente do comprovante de residência.

