Matrícula para alunos com deficiência segue até dia 15

Para as crianças não há barreiras ou deficiências que resistam ao processo de integração. Nesta sexta-feira, 5, no dia dedicado exclusivamente à matrícula de alunos da educação especial da rede municipal, crianças com deficiência física, transtornos globais e altas habilidades ou superdotação foram atendidas.

As matrículas seguem até dia 15 , junto aos outros estudantes da rede municipal. Em 2016, 4.556 alunos com deficiência foram matriculados. São solicitados documento que comprove a deficiência e também original e cópia do registro civil (RG), cadastro de pessoas físicas (CPF), comprovante de residência, cartão do bolsa família, do Sistema Único de Saúde (SUS), de vacinação, duas fotos 3x4 e histórico escolar.

Pai de Miguel Oliveira, 7, e Gabriel Santos, 12, o comerciante Luciano Carlos, 53, conseguiu matricular o mais novo, que tem distrofia muscular. Ele estudará na Escola Municipal Francisca de Sande, em Alto de Coutos.

*Sob supervisão da jornalista Hilcélia Falcão

