Matrícula na rede municipal para alunos com deficiência acontece nesta sexta

Acontece nesta sexta-feira, 5, a matrícula antecipada para a Educação Especial da rede municipal, cujas vagas são destinadas a estudantes com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação.

Para realizar a matrícula, é necessário que o responsável pelo aluno compareça à unidade de ensino onde ele vai estudar, munido de documento que comprove a devida necessidade. Além do atestado, o responsável também deve apresentar os documentos (original e cópia) do registro civil ou carteira de identidade, CPF, comprovante de residência atualizado, cartões do Bolsa Família (caso o aluno seja beneficiário), do SUS e de vacinação atualizado e duas fotos 3x4.

Para os alunos a partir do 2º ano do Ensino Fundamental ou TAP II, também é preciso levar histórico escolar. Após esta sexta, ainda será possível realizar a matrícula dos alunos especiais, sem ser necessário apresentar o atestado.

Calendário

O cronograma de matrículas da rede de ensino de Salvador para todos os públicos terá continuidade no dia 10, para os alunos contemplados com vagas na Educação Infantil. Já a partir do dia 16, haverá o preenchimento das vagas residuais, considerando a lista de espera de cada unidade de ensino. Para os eixos do Ensino Fundamental I e II, a matrícula tem início na terça, 9, até o próximo dia 15. No dia 10, acontece as inscrições para o programa de Educação para Jovens e Adultos (EJA).

adblock ativo