Matrícula na rede municipal deve ser confirmada até hoje

Os pais ou responsáveis pela matrícula das crianças na Educação Infantil da rede municipal de ensino devem procurar a unidade escolar onde a criança vai estudar para confirmar a matrícula até esta sexta-feira, 20.

Segundo a Prefeitura, mais de mil das 3.540 crianças contempladas na segunda etapa da inscrição ainda não tiveram suas matrículas confirmadas e correm o risco de perder a vaga.

No ato da confirmação da matrícula, também será necessário comprovar, com documentos e laudos médicos, as prioridades declaradas na inscrição. Foram consideradas prioridades crianças com necessidades especiais, beneficiárias do programa Bolsa Família e com irmão gêmeo concorrendo no mesmo processo.

As matrículas que não forem confirmadas, bem como as mais de 6.500 vagas que ainda estão disponíveis para Educação Infantil, serão ocupadas pela lista de espera gerada após o último sorteio, no dia 4 de fevereiro. A primeira etapa da matrícula para Educação Infantil da rede municipal já havia garantido vaga para 4.509 novos alunos de seis meses a cinco anos e 11 meses de idade.

Assim como na primeira etapa, as vagas foram distribuídas começando pelo grupo de crianças que atende ao maior número de critérios de prioridade até chegar ao grupo que não atende nenhum dos critérios. A distribuição foi realizada por unidade de ensino e quando a oferta de vagas foi maior do que a demanda, todas as crianças foram atendidas, no caso em que a oferta foi menor do que a demanda, foi realizado sorteio.

Matrícula 2015

A etapa descentralizada da Matrícula Informatizada, que permitiu a matrícula de novos alunos do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos em qualquer escola para qualquer escola foi encerrada. Agora, os interessados devem buscar a escola de interesse para realizar a matricula.

Para visualizar as unidades escolares que ainda possuem vagas na Rede Municipal, basta acessar o Mapa Digital da Matrícula. Ao todo, incluindo os alunos da Educação Infantil, a rede municipal de ensino já tem mais de 135 mil alunos matriculados.

adblock ativo