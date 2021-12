Matrícula na educação infantil já pode ser confirmada

A confirmação das matrículas realizadas durante a primeira etapa de matrícula da educação infantil na rede municipal de ensino de Salvador pode ser realizada a partir desta sexta-feira, 16, até a próxima sexta-feira, 23, na escola onde a criança irá estudar. A inscrição que não for confirmada será automaticamente cancelada.

A lista completa dos contemplados também está disponível no site da Secretaria de Educação. Para consultar, basta o número de inscrição da matrícula ou nome completo e data de nascimento da criança. No ato da confirmação da matrícula será necessário comprovar com documentos e laudos médicos as prioridades declaradas na inscrição. São consideradas prioridades crianças com necessidades especiais, beneficiárias do programa Bolsa Família e com irmão gêmeo concorrendo no mesmo processo.

Segundo informações da Prefeitura, 5.550 crianças de seis meses a cinco anos e 11 meses de idade garantiram vagas. A rede municipal ainda dispões de outras 8.974 vagas. Para concorrer, os pais ou responsáveis devem participar da segunda etapa do processo de matrícula.

A inscrição para a segunda etapa acontece de 27 a 30 de janeiro em todas as escolas da rede municipal de ensino. Aqueles que fizeram a inscrição na primeira etapa, mas não foram contemplados, precisam ir a uma das 426 escolas atualizar as opções, pois as escolas escolhidas inicialmente podem não ter mais vagas disponíveis.



Assim como na primeira etapa, as vagas serão distribuídas começando pelo grupo de crianças que atende ao maior número de critérios de prioridade até chegar ao grupo que não atende nenhum dos critérios. A distribuição de vagas será realizada por unidade de ensino. Quando o número de vagas ofertadas for maior do que o número de crianças inscritas que atendem a todos os três critérios, todas serão contempladas e o próximo grupo de crianças passará pelo mesmo processo.

Enquanto a oferta de vagas for maior do que a demanda, todas as crianças serão atendidas, no caso em que a oferta for menor do que a demanda, será realizado um novo sorteio, no dia 4 de fevereiro, de acordo com a Prefeitura.

adblock ativo