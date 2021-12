Matrícula da rede estadual de ensino começa nesta terça

A matrícula dos estudantes na rede estadual tem início nesta terça-feira, 24, e prossegue até o dia 3 de março, em todas as 1.369 escolas dos 417 municípios baianos. A matrícula pode ser feita em qualquer escola, de maneira simples e ágil, e independente de qual unidade o aluno vai estudar.

A matrícula pode ser feita também pela internet, por meio do Portal da Educação para os estudantes das redes estadual e municipal, que já estão conectados com o Sistema de Gestão Escolar (SGE) da Secretaria da Educação do Estado da Bahia, com frequência regular até o final de 2014. Também podem se matricular, via internet, os alunos da rede estadual que não renovaram a matrícula ou que pretendem se transferir para outra unidade escolar da rede.

Para efetivar a matrícula pela internet, o estudante deverá utilizar o código contido na carta de renovação ou carta informativa disponibilizada pela escola e, posteriormente, confirmar sua matrícula na unidade escolar para a qual foi matriculado, por meio da entrega da documentação, obedecendo ao prazo estabelecido pelo comprovante de matrícula. Alunos e pais podem acompanhar a divulgação sobre matrícula no portal e no Facebook "Todos pela Escola".

Documentos

Para realizar a matrícula, é preciso apresentar os seguintes documentos: o original do histórico escolar, original e cópia da certidão de nascimento ou carteira de identidade, CPF e comprovante de residência.

É preciso ficar atento também ao calendário de matrícula da rede estadual de ensino para o ano letivo de 2015, que começa no dia 9 de março.

