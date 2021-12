Matrícula 2015 na rede estadual de ensino começa nesta terça

O período de matrícula na rede estadual começa nesta terça-feira, 24, e segue até o próximo dia 3 de março. O ano letivo será iniciado no próximo dia 9.

As inscrições podem ser feitas em qualquer escola estadual dos 417 municípios baianos ou pela internet - para estudantes que já são desta rede de ensino e, também, para os alunos da rede municipal que já estão conectados com o Sistema de Gestão Escolar (SGE), da Secretaria da Educação do Estado da Bahia.

Para se matricular pela internet, os estudantes devem acessar o endereço eletrônico www.educacao.ba.gov.br /matricula2015. Vale lembrar que a matrícula pode ser feita em qualquer escola da rede estadual e em qualquer município, independentemente de qual seja o colégio em que o aluno vai estudar.

Documentos

Para tanto, é preciso apresentar os seguintes documentos: original do histórico escolar, original e cópia da certidão de nascimento ou RG, CPF e comprovante de residência.

Os que fizerem a matrícula pela internet deverão apresentar os documentos na escola de acordo com o prazo estabelecido pelo comprovante de matrícula.

adblock ativo