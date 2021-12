Mais de 900 mil alunos retornam às aulas na Bahia

Após o recesso de fim de ano, mais de 900 mil estudantes da rede estadual de ensino voltaram às aulas nesta segunda-feira, 5, referente ao ano letivo de 2014, que sofreu atrasos por conta de greves e da Copa do Mundo. As aulas seguem até o dia 26 de janeiro.

Segundo a Secretaria de Educação da Bahia, o cronograma de matrículas para o ano letivo de 2015 começa no dia 24 de fevereiro. Já as aulas terão início no dia 9 de março.

Ainda de acordo com a secretaria, a matrícula será dividida em três fases: transferência de alunos da rede estadual, matrícula de concluintes das séries iniciais e finais do ensino fundamental das redes estadual e municipal e matrícula de novos estudantes. O cronograma completo e os documentos necessários estão disponíveis no site.

Rede municipal

Nas escolas municipais de Salvador, o ano letivo de 2015 começa no dia 5 de fevereiro. Alunos que já fazem parte da rede municipal têm a matrícula renovada automaticamente. Já a inscrição para a primeira etapa da matrícula da educação infantil segue até próxima sexta, 9.

