Mais de 530 mil matriculas já foram efetivas na rede estadual de ensino

Até a manhã desta quinta-feira, 24, mais de 530 mil matriculas foram confirmadas na rede estadual de ensino. O processo, que é todo informatizado, deve ser feito até o dia 29 de janeiro, próxima terça-feira, em todas as escolas do estado.

De acordo com a diretora de Atendimento da Rede Escolar, Eliana Carvalho, o fato de a matrícula ser informatizada e também poder ser realizada pela internet facilita o atendimento.

“Nossa capacidade de atendimento vai além da demanda nos três turnos, para mais de um milhão de estudantes. E é importante frisar que a rede está preparada para receber a todos que nos procurarem”, afirmou.

Seguindo o calendário de matrícula, nesta sexta-feira, 25, serão matriculados os novos alunos do Ensino Fundamental vindos da rede particular ou de outros estados. Para esses estudantes, o processo será feito apenas presencialmente.

Para fazer a matricula, os estudantes devem apresentar original do Histórico Escolar ou do Atestado de Escolaridade (que deve ser substituído pelo original do Histórico Escolar em até 30 dias); original e cópia da Cédula de Identidade ou Certidão de Nascimento; original e cópia do CPF.

É preciso apresentar ainda original e cópia legível com data recente do comprovante de residência (água, luz, telefone fixo ou móvel, gás encanado, Internet, contrato de aluguel, IPTU e cartão de crédito ou TV por assinatura). Neste ano, se tornou obrigatória a apresentação da original e cópia da Carteira de Vacinação para estudantes com até 18 anos.

O ano letivo começa no dia 11 de fevereiro e termina no dia 16 de dezembro, totalizando 200 dias letivos e 800 horas.

adblock ativo