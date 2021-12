Mais de 330 mil estudantes participam do segundo dia de provas do Enem na Bahia

Cerca de 331 mil estudantes participarão neste domingo, 12, na Bahia, do segundo e último dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Os candidatos farão provas de matemática e ciências da natureza, que serão aplicadas das 12h30 às 17h. Os portões dos locais do exame serão abertos às 11h e fechados às 12h, no horário baiano.

No final do terceiro ano do ensino médio, o jovem João Vitor da Mata, de 19 anos, está confiante para o segundo dia prova. O estudante acredita que passou pela parte mais complicada do Enem, a redação, feita no domingo passado, 5, data do primeiro dia do exame.

“Depois da redação, acredito que a segunda etapa do Enem vai ser mais tranquila. No primeiro dia, enfrentei um cansaço físico e psicológico, resultado das 90 questões e o texto da dissertação, feitos em cinco horas e meia”, conta João.

Estratégias

No primeiro dia do Enem, João adotou a estratégia de sair de Stella Maris, onde mora, meia hora antes da abertura dos portões do Colégio Estadual Rotary, em Itapuã, local onde fez o exame. Para o estudante, a proximidade entre o lugar da prova e a sua casa facilitou o deslocamento e evitou pegar engarrafamentos.

Segundo Rhaliany Pinheiro, proprietária e diretora de ensino do cursinho Os Aprovados Cursos, localizado na Pituba, os estudantes precisam ficar atentos aos horários e termos presentes no edital disponível no site do Enem.

“Ficar atento às exigências do Enem é uma estratégia fundamental. Presenciei participantes que chegavam nos locais das provas com canetas de tinta azul, ao invés da preta, única cor permitida para fazer a prova”, conta Rhaliany.

Para não correr o risco de sofrer com a falta de concentração na prova, no domingo passado, Leonardo Sena, de 18 anos, chegou uma hora antes da aplicação do Enem na Escola Estadual Deputado Naomar Alcântara, em Cajazeiras, bairro onde mora.

“O Enem é extenso, cada área de conhecimento tem 45 questões, com duas áreas por dia. Para ficar com a cabeça legal e responder bem todas as questões, cheguei cedo no local do exame. E, no dia anterior, relaxei a mente, só fiz revisões leves”, diz Leonardo.

Atenção ao conteúdo

Com o segundo dia voltado para as áreas de ciências da natureza e matemática, o professor de química da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Carlos Salina, explicou que os estudantes precisam ficar atentos ao tempo de resolução das questões, estipulado em cerca de três minutos.

“Vale lembrar que será necessário desenvolver cálculos químicos e matemáticos, por isso o cuidado com a otimização do tempo”, explica o professor.

Organização

No primeiro dia do Enem foram computadas 158.839 ausências, número que representa 32,40% do total de inscritos para o exame na Bahia, segundo o Inep. Para não perder o segundo dia de prova, o estudante precisa chegar cedo e ficar atento às informações do trânsito da região.

Para as pessoas que precisam da confirmação de presença no Enem de hoje, é necessário levar a Declaração de Comparecimento impressa e pegar a assinatura do coordenador de local de prova. O documento está disponível para download no site, na seção de nome Página do Participante.

O Inep vai corrigir a prova dos participantes que se esqueceram de transcrever a frase do Caderno de Questões para a o Cartão-Resposta do Enem. A divulgação do gabarito oficial da prova vai acontecer no dia 16 de novembro. Prevista para o mês de janeiro, a divulgação dos resultados individuais dos participantes ainda não tem dia confirmado.

