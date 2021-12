Mais de 30 mil alunos fazem Olimpíada de Matemática sábado

As provas da 2ª Fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep 2016) vão reunir neste sábado, 10, 39.705 estudantes, divididos em 1.177 escolas da rede estadual de ensino na Bahia. As provas serão aplicadas às 14h30 (horário de Brasília) em centros de aplicação escolhidos pela organização do evento. Para essa fase participam aproximadamente 900 mil alunos da rede pública em todo o Brasil.

Para premiação, 6.500 alunos com melhor desempenho no Brasil recebem medalhas de ouro (500), prata (1.500) e bronze (4.500), e até 46.200 menções honrosas, distribuídos a estudantes destacados.

A Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM) é uma realização conjunta do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (Impa) e da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM).

