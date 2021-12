Mais de 3 milhões e kits escolares são entregues no Brasil

O Ministério da Educação (MEC) e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) autorizaram, até esta terça-feira, 3, a distribuição de mais de três milhões de kits escolares em todo o Brasil.

A estimativa é de R$ 164 milhões de investimento, com recursos da União, dos estados e municípios. Os materiais escolares são distribuídos para alunos da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio e da educação de jovens e adultos (EJA).

De acordo com o MEC, nenhum dos materiais têm produtos tóxicos na composição, a calculadora funciona com energia solar e a agenda foi confeccionada com madeira de reflorestamento e cada kit atende um aluno durante um ano letivo.

Ainda segundo o órgão, os entes federativos informaram a quantidade necessária para o atendimento da demanda. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são os estados nos quais as prefeituras mais solicitaram materiais escolares.

