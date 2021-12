Mãe e avó correm para entregar RG de aluna que esqueceu documento em casa

Teve direito a tensão e correria o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 na capital baiana. Pelo menos para a estudante Manuella Andrade, 16 anos, foi assim o domingo inaugural da avaliação. Hoje estão sendo aplicadas as provas de redação, linguagens e ciências humanas.

>> Enem deve ser aplicado para cerca de 490 mil estudantes no estado

Ela, que foi fazer o exame no Colégio Estadual Luiz Vianna, na rua Valdemar Falcão, no bairro de Brotas, esqueceu o RG (Registro Geral) original em casa. Como a cópia autenticada do documento que levou não era aceita para acessar as salas de aula, a avó e a mãe da estudante tiveram que correr para chegar até ao local com a carteira de identidade.

Como se já não bastasse, o roteiro da história ainda reservava mais emoção para Manuella, que, apesar de estar no 1º ano do ensino médio, está fazendo a prova como um teste para daqui a dois anos. Com direito a gritaria e muita correria pelas ruas engarrafadas de Brotas, a chegada do RG aconteceu no último minuto antes de 12h, horário programado para os portões fecharem.

"Obrigado, gente", gritou a estudante antes de entrar correndo na escola. A mãe, responsável por entregar o documento nas mãos da filha, não quis falar com a reportagem. Durante os momentos de espera, no entanto, Manuella falou da expectativa.

"Estudo feito uma maluca, uma louca", disse ela, sobre o desejo de entrar no curso de medicina. "Mas é muito difícil, porque é um curso que muitas pessoas querem entrar, porque dá uma estabilidade financeira. Então por isso que eu já estou fazendo a prova e estudando muito", contou Manuella.

