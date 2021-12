Livros literários passam a fazer parte do material didático da rede pública

A partir de 2019 alunos da rede pública receberão livros de literatura como parte do material de didático. A escolha das obras será realizada pelas próprias escolas credenciadas por meio de uma lista oferecida pelo Ministério Público.

A inclusão faz parte do novo formato do Programa Nacional do Livro e do Material Didático Literário (PNLD). Até esse ano, obras literárias eram disponibilizadas apenas para bibliotecas, podendo ser utilizadas em salas de aulas. Espera-se que cada aluno receba dois livros literários.

De acordo com o site Agencia Brasil, a escolha das obras teve inicio nesta terça-feira, 25 e vai até o dia 8 de outubro. Entre as opções disponíveis no catálogo estão a biografia da paquistanesa Malala – a mais jovem a receber um Prêmio Nobel da Paz; o clássico de ficção Admirável Mundo Novo, de Aldous Juxley; e poemas de Cecília Meireles.

