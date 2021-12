Lista de aprovados no Universidade para Todos é divulgada

Foi divulgado nesta quarta-feira 30, o resultado do processo seletivo do Programa Universidade para Todos, no portal da educação da Bahia. Ao todo, 14 mil pessoas foram contempladas para o cursinho pré-vestibular.

Segundo a Secretaria da Educação do Estado da Bahia, a matrícula será realizada de 5 a 8 de junho, no local e turno no qual o participante se inscreveu. As aulas começam no dia 5 de junho e seguem até 14 de dezembro, nos 236 locais de funcionamento, distribuídos em 172 municípios.

No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar cópia, acompanhada de original, dos seguintes documentos: carteira de identidade e CPF, comprovante de residência e histórico escolar do Ensino Fundamental II - 5ª à 8ª séries, atual 6º ao 9º ano, ou modalidades correspondentes, além de documentos específicos referentes à sua situação atual conforme edital.

No total, foram 25.490 inscrições para participar do programa, que é destinado a estudantes matriculados ou egressos da rede das redes públicas estadual e municipal. Durante o curso, serão ofertadas as disciplinas Português, Redação, Matemática, Física, Química, Biologia, Literatura, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), História e Geografia.

