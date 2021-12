Lista com selecionados para as 6.710 vagas dos cursos pelo Pronatec é divulgada

Foram divulgados, nesta sexta-feira, 12, os nomes dos contemplados para as 6.710 vagas ofertadas em cursos de qualificação profissional, pelo Programa Nacional de Acesso do Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

O processo seletivo foi realizado por meio de sorteio eletrônico e a lista pode ser conferida no Portal da Educação. Por conta da pandemia do novo coronavírus, os cursos serão on-line, na modalidade de ensino não presencial de Educação à Distância (EAD).

De acordo com o superintendente da Educação Profissional e Tecnológica do Estado, Ezequiel Westphal, estão sendo investidos R$ 3.825.220,00 no programa e para esta chamada, estão sendo ofertados cursos para Agente de Assistência Técnica e Extensão Rural; Agricultor Familiar; e Agricultor Orgânico (Eixo de Recursos Naturais), além dos cursos de Assistente de Recursos Humanos; Microempreendedor Individual (MEI); e Promotor de Vendas (Eixo de Gestão e Negócios).

A matrícula para os candidatos contemplados também será on-line. Os mesmos deverão enviar, até o dia 17 de junho, para o e-mail contempladasuprotpronatec@enova.educacao.ba.gov.br, em uma única mensagem, os seguintes documentos no anexo: cópia legível do RG e do CPF (frente e verso); cópia legível do comprovante de endereço atualizado dos últimos 60 dias (exemplo: conta de água, luz, telefone fixo, contrato de aluguel e IPTU); e cópia legível do certificado e/ou histórico escolar em frente e verso (Ensino Fundamental ou Ensino Médio). No assunto, devem ser escritos o nome completo, o nome do curso e o município.

De acordo com a Secretaria da Educação do Estado (SEC), os cursos serão realizados através do Google Sala de Aula e os selecionados passarão por um treinamento com a equipe técnica da SEC, no dia 20 de junho, para acesso a plataforma.

As aulas iniciam no dia 22 de junho, para os cursos FIC de Assistente de Recursos Humanos; Microempreendedor Individual (MEI); e Promotor de Vendas. No dia 29 de junho, começam as aulas para os cursos FIC de Agente de Assistência Técnica e Extensão Rural; Agricultor Familiar; e Agricultor Orgânico.

Os candidatos que não foram selecionados terão dois dias para apresentar recurso, através do e-mail suprotpronatec@enova.educacao.ba.gov.br.

