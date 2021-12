Lei determina que renda familiar será critério de desempate em vestibular

Lei que estabelece critério de renda para desempate em vestibular de instituições públicas foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff e está publicada na edição desta quinta-feira, 5, do Diário Oficial da União (DOU). A norma altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

O texto determina que, "no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial".

