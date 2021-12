Laboratórios são entregues em Senhor do Bonfim

Foram entregues nesta sexta-feira, 21, sete novos laboratórios no município de Senhor do Bonfim (a 385 km de Salvador). As unidades estão localizadas no Centro Estadual de Educação Profissional em Saúde Tancredo Neves (CEEP). Atualmente, a instituição possui mais de 1300 alunos,e oferta cursos técnicos de nível médio em Nutrição, Meio Ambiente e Administração.

De acordo com informações da Secretaria da Educação do Estado, dentre os espaços implantados, estão os laboratórios de Enfermagem e Análises Clínicas, que já funcionavam em salas improvisadas e os voltados à projetos da Educação Profissional, como a Fábrica Escola da Carne de Bode, que já tem os equipamentos sendo licitados para a implantação. A unidade também realizava atividades ligadas ao projeto TransformaÊ.

