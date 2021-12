Justiça Federal nega pedido de suspensão do Enem feito pelo MPF

Uma decisão da Justiça Federal do Ceará negou pedido de suspensão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Com isso, a aplicação ocorrerá sábado, 5, e domingo, 6, além dos dias 3 e 4 de dezembro para os candidatos cujos locais de provas estão ocupados por estudantes que protestam contra a reforma do ensino médio e a proposta de emenda constitucional que propõe um teto de gastos federais por 20 anos.

O Ministério Público Federal cearense (MPF-CE) havia solicitado a suspensão do Enem após o Ministério da Educação (MEC) adiar as provas para cerca de 191 mil candidatos que fariam o exame nas escolas e faculdades ocupadas.

A responsável por indeferir o pedido de liminar do MPF-CE – uma decisão que mantém a realização das provas em quatro datas – foi a juíza substituta da 8ª Vara Federal do Ceará Elise Avesque Frota.

Ela rebateu o argumento do procurador da República no Ceará Oscar Costa Filho, que alegou haver “quebra de isonomia no exame”, que passaria a exigir temas distintos de redação para cada um dos grupos.

“Apesar da diversidade de temas que inafastavelmente ocorrerá com a aplicação de provas de redação distintas, a garantia da isonomia decorre dos critérios de correção previamente estabelecidos”, consta no despacho da juíza Elise Frota.

Argumentos

Depois que o MEC anunciou no último dia 1º que 91.494 inscritos no Enem terão de fazer as provas em dezembro, por conta das ocupações, o procurador da República Costa Filho entrou com pedido de liminar para suspensão das provas no país.

Para ele, o problema não estaria nas questões objetivas, mas na redação. “Isso fere o princípio da isonomia e prejudica o estudante. Quando você adia, contamina quem fica para fazer. Quando fez o adiamento, temos duas provas, para dois grupos”, ele argumentou.

Responsável pela organização do Enem, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) rebateu que não haverá dano, pois, todos os anos, o Enem realiza dois tipos de prova e, consequentemente, duas redações.

Para o Inep, as redações teriam “o mesmo princípio da equivalência, o que garantirá igualdade de condições a todos os inscritos” – tese que foi acatada pela magistrada cearense.

Baianos

Por conta das ocupações, cerca de 30,6 mil baianos (mais de três mil na capital) terão as provas adiadas para dezembro. A notícia deixou alguns candidatos que prestarão o exame na data regular apreensivos.

“Serão dois pesos e duas medidas. Como a gente vai saber se o grau de dificuldade das provas são iguais, se os assuntos cobrados são iguais?”, questionou Guilherme Campos, 16, que pretende usar o Enem para estudar engenharia civil. Ludmila Oliveira, 16, concorda: “O ideal seria adiar para todo mundo”.

Polêmicas à parte, o Enem está confirmado e os dois participaram de um aulão, nesta quinta, para fechar a preparação.

